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عربي-دولي

رهينات "وقف الحرب".. راقصة وممرضة ومشجعة توتنهام

Lebanon 24
19-01-2025 | 14:58
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أطلقت حركة حماس، الأحد، سراح 3 رهينات إسرائيليات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي الإسرائيلية بمواكبة قواته.
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ماذا نعرف عن الرهائن الإسرائيليات؟ 
رومي جونين

احتجزت حماس اراقصة رومي جونين (24 عاما) كرهينة عند اقتيادها إلى غزة من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر واختبأت جونين من المسلحين لساعات برفقة عدد من الأصدقاء قبل أن تصاب برصاصة في اليد.

وكانت جونين  تتحدث في الهاتف مع أسرتها عندما سمعت وهي تقول "سأموت اليوم".

وآخر ما سمعته الأسرة هو قول منفذي الهجوم "إنها على قيد الحياة، لنأخذها". وجرى تتبع هاتفها لاحقا وصولا إلى موقع في قطاع غزة.

دورون شطنبر خير

ومة بين الرهائن المفرج عنهم الممرضة البيطرية دورون شطنبر خير (30 عاما) حيث  اقتيادها عناصر حماس إلى غزة من منزلها في كيبوتس كفار عزة في 7 تشرين الاول.

وبعد ساعات قليلة من بدء الهجوم، اتصلت بوالدها ووالدتها هاتفيا وقالت إنها خائفة وإن المسلحين وصلوا إلى المبنى الذي تسكن فيه.

وأرسلت بعد ذلك رسالة صوتية إلى أصدقائها تقول فيها "لقد وصلوا.. عثروا علي".


 إميلي دماري

تبلغ إميلي دماري من العمر 28 عاما  وهي بريطانية إسرائيلية جرى اقتيادها من منزلها في كيبوتس كفار عزة.

ونشأت إميلي في لندن وتشجع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب والدتها، أصيبت برصاصة في يدها وبشظية في ساقها، وتم تعصيب عينيها قبل نقلها إلى قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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