"خطأ فني" في تنفيذ الهدنة كلف غزة 13 شهيدا في 3 ساعات

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في وقت كان ينتظر فيه سكان غازة إعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أشهر طويلة من الحرب، أعلن في المقابل عن استشهاد 13 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حسب الدفاع المدني الفلسطيني.وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 11:15 صباحا يوم الأحد، بعد تأخير عن الموعد المحدد الذي كان مقررا في الساعة 8:30 صباحا.وقد تسبب تأخر حركة حماس في إعلان قائمة الرهائن الذين ستفرج عليهم بحوالي 3 ساعات عن الوقت المقرر لبدء الهدنة في إضافة 13 أشخصا إلى قائمة شهداء الحرب في غزة.وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة القتلى في الهجوم الإسرئيلي منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023، قد بلغت 46913 شخصا على الأقل، وأصيب 110750.وفي وقت سابق قالت إسرائيل إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.وقالت حماس إن "تأخير نشر قائمة أسماء الأسيرات والأطفال الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم بسبب وجود خلل في بعض الأسماء وجار معالجته مع جهات الاختصاص".وأكد قيادي في حركة حماس لـ"رويترز" إن تأخر الإعلان عن أسماء الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في يعود لأسباب فنية.وبعد حوالي 3 ساعات من التأخير، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس سلمت قائمة أسماء الرهائن.وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن الرهائن الإسرائيليات المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي الإسرائيلية بمواكبة قواته.وتم الاتفاق على إطلاق سراح تدريجي لـ33 رهينة خلال الأسابيع الستة المقبلة. وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني، بالإضافة إلى فلسطينيين من غزة تم احتجازهم. (سكاي نيوز)