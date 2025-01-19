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عربي-دولي
عشية تنصيب ترامب.. الآلاف من مؤيدي ترامب يتجمعون في واشنطن لحضور "احتفال النصر"
Lebanon 24
19-01-2025
|
16:44
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انتظر آلاف من مؤيدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لساعات يوم الأحد وسط البرد والمطر لحضور احتفال النصر وذلك قبل يوم من عودته إلى السلطة حاملاً خططاً لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأميركية.
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ووضع ترامب الجمهوري (78 عاماً)، إكليلاً من الزهور أولاً على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية في وقت سابق من يوم الأحد قبل إلقاء أول خطاب رئيسي له في واشنطن منذ تجمع السادس من كانون الثاني 2021 أمام أنصاره الذي سبق اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي.
ويقام حفل النصر تحت شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" بقاعة "كابيتال وان أرينا" بعد أن دفع البرد القارس المسؤولين إلى إلغاء الاحتفال في الهواء الطلق.
وتستضيف هذه القاعة بعضاً من احتفالات التنصيب الاثنين أيضاً.
وامتد صف من المؤيدين ارتدى العديد منهم السترات الحمراء المميزة لترامب وقبعات "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" أمام عدة أبنية بوسط واشنطن. وهتف بعضهم "أميركا أميركا". وتحدث آخرون عبر مكبرات الصوت أثناء انتظار الإذن لهم بالدخول.
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