رسميا ترامب اليوم رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.. اليكم تفاصيل حفل التنصيب

من المرتقب أن يؤدّي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية اليوم، ليتم تنصيبه رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، فماذا نعرف عن يوم التنصيب؟في الولايات المتحدة، يكون التنصيب الرئاسي عندما يؤدّي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويبدأ رسميًا ولايته التي تستمر لأربع سنوات.لتأدية اليمين، يضع الرئيس المنتخب يده عادةً على الكتاب المقدّس، على الرغم من أن البعض قد يختار كتابًا آخر له أهمية روحية أو سياسية.بعد تلاوة اليمين الدستورية، يُلقي الرئيس الجديد كلمة تنصيب أمام حشد من المؤيدين والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات الأجنبية.يأتي القسم من المادة الثانية في القسم الأول من دستور الولايات المتحدة.وينصّ على: "أقسم رسميًا أنني سأتولى بأمانة منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأحافظ على دستور الولايات المتحدة وأحميه وأدافع عنه بأفضل ما في وسعي".أثناء تنصيبه المرة الأولى عام 2017، أدى ترامب اليمين على نفس الكتاب المقدّس الذي استخدمه أبراهام لينكولن في عام 1861، كما استخدم كتابًا ثانيًا من الكتاب المقدّس، أهدته له والدته الراحلة ماري آن ماكلويد ترامب.وتفيد التقارير الإعلامية بأن ترامب قد يستخدم هذا العام أيضاً كتاب لينكولن المقدّس، بالإضافة إلى كتاب آخر من والدته.واستغلّ ترامب أيضًا المناسبة للترويج لمبيعات طبعة خاصّة من كتاب "يوم التنصيب" المقدّس، الذي يبلغ سعره حاليًا 69,99 دولارًا.سيقام حفل التنصيب في الساعة الـ 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (17:00 بتوقيت غرينتش) في 20 كانون الثاني.وكان من المفترض في الأصل أن يقام الحفل في الهواء الطلق، على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي، مقابل حديقة تسمّى ناشيونال مول، في واشنطن العاصمة.لكن درجات الحرارة الجليدية اضطرت ترامب إلى تغيير برنامجه. ويوم الجمعة، أعلن أن الحفل سيُنقل إلى الداخل في قاعة الكابيتول، وتحت القبة، التي يبلغ ارتفاعها 88 مترًا (288 قدمًا).ولكن هذه المساحة المغلقة سوف تحدّد عدد الحاضرين. فنحو 250 ألف ضيف لديهم تذاكر للحدث الأصليّ في الهواء الطلق، إلا أن ترامب شجّع مؤيديه على مشاهدة البث المباشر في Capitol One Arena، حيث سيظهر في وقت لاحق من ذلك اليوم.أشارت التقديرات الأولية إلى أن تنصيب ترامب الثاني قد يكون أحد أبرد الأيام في العقود الأخيرة، حيث تجتاح موجة قطبية الولايات المتحدة.وحتى يوم الجمعة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تبلغ درجة الحرارة يوم الإثنين ظهراً 6 درجات مئوية دون الصفر، أو 22 درجة فهرنهايت.إنّه رئيس واحد فقط. عام 1985، تولّى رونالد ريغان منصبه للمرة الثانية أيضًا، وواجه طقسًا جليديًا حينما وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر، أو 7 درجات فهرنهايت فقط. لذا، مثل ترامب، اتّخذ ريغان قرار نقل حفل تنصيبه إلى قاعة الكابيتول.ومع ذلك، أقام رؤساء آخرون احتفالاتهم في أجزاء أخرى من الكابيتول، مثل داخل قاعة مجلس الشيوخ، على الرغم من أن الاحتفالات في الهواء الطلق أصبحت قياسية بشكل متزايد.في حين اجتذبت حفلات التنصيب الرئاسية دائمًا أشخاصًا مؤثرين، فإن قائمة الحاضرين أثارت هذا العام اهتمامًا إضافيًا.وسيحضر ثلاثة رؤساء سابقين هم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون. كذلك سيحضر قادة الإدارة المنتهية ولايتها، الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.وتتضمن قائمة ضيوف ترامب أيضًا مجموعة من زعماء اليمين المتطرف من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يشارك في الحفل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والسياسي الفرنسي إريك زيمور، وعضو البرلمان البريطاني نايجل فاراج.كما حاول الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الحضور، لكن المحكمة العليا في بلاده اعتبرته مهدّدًا بالهروب، نظرًا للإجراءات القانونية التي يواجهها في وطنه.كما يحضر عدد من رجال الأعمال البارزين، بينهم الملياردير إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج.اعتبر المنتقدون حضور مليارديرات التكنولوجيا علامة على أن الصناعة احتضنت ترامب، على الرغم من الحذر والانتقادات الصريحة في الماضي.على الرغم من أنه وصف سابقًا تمرّد السادس من يناير بأنه "يوم مخزٍ"، فقد ورد أن تيم كوك من شركة أبل تبرّع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب.وجمع صندوق تنصيب ترامب مبلغًا قياسيًا قدره 170 مليون دولار حتى 8 كانون الثاني.بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الحفل، يتوقع بعض المطّلعين أن يتجاوز المجموع 200 مليون دولار.تساعد هذه الأموال في تغطية نفقات التنصيب نفسه، بالإضافة إلى الأحداث ذات الصلة مثل الحفلات الخاصة والاستعراض.إلى ذلك، قالت غوغل وأمازون ومايكروسوفت وميتا إنها ستتبرّع بمليون دولار، إلى جانب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الذي تبرع بمليون دولار.ومن بين المانحين الكبار الآخرين شركة الأدوية فايزر، وشركة الخدمات المالية إنتويت، وتطبيق تداول الأسهم روبن هود، وشركة صناعة السيارات.من المعروف أن ترامب عانى من أجل العثور على فنانين لتنصيبه في عام 2017، فيما الأمر في هذا العام لم يكن كذلك.ستؤدي نجمة البوب كاري أندروود أغنية America the Beautiful، بينما سيعيد مغني الريف لي جرينوود غناء أغنيته الناجحة God Bless the USA، وهي أغنية شهيرة في موسيقى ترامب التصويرية ضمن حملته الانتخابية.وفي الوقت نفسه، سيقدّم مغني الأوبرا كريستوفر ماتشيو نسخته من النشيد الوطني.ستظهر أيضًا فرقة Village People لتقديم أغنية الديسكو المفضّلة لدى ترامب YMCA.في 29 كانون الأول، توفّي الرئيس السابق جيمي كارتر عن عمر ناهز الـ 100عام؛ ووفقًا للتقاليد، تمّ إنزال الأعلام الأميركية المرفوعة فوق المباني الفيديرالية لمدة 30 يومًا حدادًا.لكن فترة الثلاثين يومًا هذه تداخلت مع حفل التنصيب، واعترض ترامب على رفع الأعلام حتى النصف فوق حفل تنصيبه.في هذا الصدد، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر: "الديمقراطيون جميعًا" سعداء "بأن علمنا الأميركي الرائع قد يكون مرتفعاً حتى النصف أثناء تنصيبي". "لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأيّ أميركي أن يكون سعيدًا بهذا".انحاز مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، في النهاية إلى ترامب، وطلب رفع الأعلام إلى ارتفاعها الكامل يوم الإثنين. ومع ذلك، فقد حدّد أنه سيتمّ إنزالها مرة أخرى في اليوم التالي.عندما تولّى ترامب منصبه في عام 2017، قوبل باحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع معارضين لسياساته اليمينية المتطرفة.تمّ اعتقال أكثر من 200 متظاهر في يوم تنصيب ترامب الأول، على الرغم من إسقاط التهم الموجّهة إليهم جميعًا تقريبًا.ثم في اليوم التالي، انضم ما يقرب من 500000 شخص إلى مسيرة النساء في واشنطن، مما يمثل واحداً من أكبر الاحتجاجات في يوم واحد شهدتها المدينة على الإطلاق. على الصعيد الوطني، شارك ما يقرب من أربعة ملايين شخص في النسخ المحليّة من مسيرة النساء.مع ذلك، يبدو رد الفعل هذه المرة أكثر هدوءًا. في حين يتوقع أن تحدث الاحتجاجات، إلا أن قِلّة من الناس يتوقعون مظاهرات بنفس الحجم كما حدث في عام 2017.من المتوقع أن يكون مستوى الرقابة الأمنية مرتفعًا، خاصة بعد محاولة اغتيال ترامب في يوليو (تموز) الماضي، عندما أصيب برصاصة في أذنه أثناء حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.وتم تشييد ما يقرب من 48 كيلومترًا، أو 30 ميلًا، من السياج حول مبنى الكابيتول، وهو أكبر طول تم تركيبه على الإطلاق. يبلغ ارتفاع السياج مترين (7 أقدام)، وهو مصمم لردع أولئك الذين قد يتسلّقون الحاجز.من المتوقع أيضًا أن يقوم ما يقدّر بنحو 25000 من عناصر إنفاذ القانون بدوريات في العاصمة، بمن في ذلك 7800 من أفراد الحرس الوطني.وقالت سلطات المدينة في واشنطن العاصمة إنه سيكون هناك إغلاق للطرق بالقرب من حفل التنصيب، وسيتعين على حاملي التذاكر المرور عبر فحص أمنيّ قبل دخول أيّ حدث ذي صلة.في عام 2017، أمضى ترامب أسابيع في الإصرار على أنه استقطب أكبر حشد على الإطلاق في حفل التنصيب، على الرغم من أن هذا لم يكن صحيحًا.تم إصدار نحو 220 ألف تذكرة لحفل التنصيب هذا العام، مع توفر مساحة لنحو 250 ألفًا.