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عربي-دولي
إسرائيل تكشف "الوضع الصحي" للأسيرات المفرج عنهن من غزة
Lebanon 24
19-01-2025
|
23:28
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أعلن المستشفى الذي نقلت اليه الإسرائيليات الثلاث بعد الإفراج عنهن من قطاع غزة الأحد، أن حالتهن الصحية "مستقرة".
وقال طبيب في مستشفى شيبا في رامات غان في وسط إسرائيل: "أنا سعيد بإبلاغكم بأنهن في حالة مستقرة. هذا يسمح لنا بالتركيز على ما هو أهم، وهو أن يلتقين عائلاتهن".
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وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "العائدات الثلاث وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولى في غلاف غزة وهنّ يلتقين الآن مع أمهاتهنّ".
وأرفق الجيش بيانه بصورة للرهينة المفرج عنها إميلي داماري إلى جانب والدتها وهي تبتسم فيما غطت يدها ضمادة كبيرة.
وأظهرت مشاهد وفّرها الجيش النساء الثلاث يترجّلن من مركبة تابعة للصليب الأحمر فيما كانت طواقم الجيش بانتظارهن.
وقد صعدن إلى حافلة صغيرة ونقلن إلى قاعدة ريم التابعة للجيش والتي تعرضت لهجوم في السابع من تشرين الاول 2023 حيث التقت النساء بأمهاتهنّ.
ولاحقا، أعلن الجيش أن الرهينات الثلاث المفرج عنهن استقلّين مع أمهاتهنّ مروحية نقلتهنّ إلى مستشفى في إسرائيل "حيث سيلتقين باقي أفراد عائلاتهن ويتلقّين رعاية طبية". (سكاي نيوز)
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