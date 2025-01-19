باحتفالات شعبية.. هكذا استقبل الفلسطينيون السجناء المُفرج عنهم (فيديو)

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وصول الأسرى الفلسطينيين إلى منازلهم بعد إفراج إسرائيل عنهم وسط احتفالات شعبية.



وأفرج عن الدفعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من سجن عوفر العسكري ضمن عملية التبادل بموجب اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه أمس الأحد بين إسرائيل وحماس.



وأظهر مقطع فيديو وصول الحافلات التي تقلّ الأسرى الفلسطينيين إلى بيتونيا غرب رام الله وسط احتفالات وإطلاق المفرقعات.

احتفالات لحظة مرور حافلات الأسرى والأسيرات المفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الاحتلال pic.twitter.com/W5YpKiX5u1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025 Advertisement

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.



وكان بيان صادر عن مكتب الأسرى التابع لحماس قد قال إن "عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة".



وأضاف البيان أنه "يجري التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها".



يذكر أن عملية الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات كانت قد تأخرت أكثر من سبع ساعات من عودة ثلاث إسرائيليات أفرجت عنهن حماس من غزة إلى إسرائيل بسبب تأخر مصلحة سجن الدامون في الإفراج عن بعضهن ونقلهن إلى سجن عوفر.



وينصّ اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه أمس الأحد بين إسرائيل وحماس على أن تطلق الدولة العبرية سراح أكثر من 230 فلسطينيا ممن يقضون في سجونها أحكاما بالمؤبّد.



ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى صفقة تبادل تُفرج بموجبها حماس عن 33 رهينة تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني، بينهم 734 معتقلا نشرت الدولة العبرية الأحد أسماءهم.

وهؤلاء المعتقلون سيفرج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي توسّطت فيه قطر والولايات المتحدة ومصر، لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 15 شهرا في القطاع.



وبحسب القائمة الاسمية التي نشرتها إسرائيل الأحد، فإن أكثر من 230 من هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين محكومون بالسجن المؤبد لارتكابهم، أو مشاركتهم، في هجمات أو تفجيرات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وبالتالي سيتم إبعادهم بصورة دائمة.(سكاي نيوز)







