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عربي-دولي
أحدهم ميت... بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته
Lebanon 24
19-01-2025
|
23:34
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منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، يوم الأحد، عفوا عن 5 أشخاص، أحدهم متوفى.
وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن منح عفوا بعد الوفاة للقومي ماركوس جارفي، كما منح عفوا رئاسيا للناشطين رافي راجبير وكيمبا سميث برادي.
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وتم تخفيف العقوبات عن شخصين آخرين، حيث أصبح من المقرر الآن أن تنتهي عقوبتهما في 18 شباط.
وأفاد بيان البيت الأبيض أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم منحهم العفو قدموا مساهمات كبيرة في تحسين مجتمعاتهم".
ويُذكر أن جارفي توفي في عام 1940، بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد قبل أن يخفض الرئيس آنذاك كالفين كوليدج عقوبته في عام 1927.
وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطاتهم في العفو قرب نهاية ولاياتهم.
وقضى بايدن آخر أيامه كرئيس الأحد في ولاية ساوث كارولينا، حيث حث الأميركيين على "التحلي بالإيمان بيوم أفضل قادم" وتناول تأثير كل من حركة الحقوق المدنية والدولة نفسها في مساره السياسي. (سكاي نيوز)
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