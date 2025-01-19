بشأن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل.. هذا ما كشفه مرشح ترامب للأمن القومي





وتوقع خلال مقابلة مع قناة CBS NEWS الأميركية، الأحد، التوصل إلى ما أسماها "الجولة التالية" من الاتفاقيات الإبراهيمية.

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وقال: "أعتقد أننا قادرون على توسيع هذه العلاقات، وسيكون ذلك بين إسرائيل والسعودية". تحدث مايك والتز، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، عن "اتفاق" مرتقب بين السعودية وإسرائيل.وتوقع خلال مقابلة مع قناة CBS NEWS الأميركية، الأحد، التوصل إلى ما أسماها "الجولة التالية" من الاتفاقيات الإبراهيمية.وقال: "أعتقد أننا قادرون على توسيع هذه العلاقات، وسيكون ذلك بين إسرائيل والسعودية".

والأربعاء الماضي، قال مرشح ترامب لوزارة الخارجية ماركو روبيو، إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، لتشمل السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي تفاوض بشأنها لكنها لم تُنجز، لا تزال أفضل وسيلة لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



يُشار إلى أن أبرز بنود المناقشات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، تشمل اتفاقية دفاع أميركية سعودية، ومساعدة للبرنامج النووي المدني السعودي، مقابل اتخاذ إسرائيل خطوات لتحسين ظروف الفلسطينيين. (الحرة)