Advertisement

عربي-دولي

بشأن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل.. هذا ما كشفه مرشح ترامب للأمن القومي

Lebanon 24
19-01-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1308636-638729529829065419.jpg
Doc-P-1308636-638729529829065419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث مايك والتز، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، عن "اتفاق" مرتقب بين السعودية وإسرائيل.

وتوقع خلال مقابلة مع قناة CBS NEWS الأميركية، الأحد، التوصل إلى ما أسماها "الجولة التالية" من الاتفاقيات الإبراهيمية.
Advertisement

وقال: "أعتقد أننا قادرون على توسيع هذه العلاقات، وسيكون ذلك بين إسرائيل والسعودية".
 
والأربعاء الماضي، قال مرشح ترامب لوزارة الخارجية ماركو روبيو، إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، لتشمل السعودية.
 
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي تفاوض بشأنها لكنها لم تُنجز، لا تزال أفضل وسيلة لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يُشار إلى أن أبرز بنود المناقشات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، تشمل اتفاقية دفاع أميركية سعودية، ومساعدة للبرنامج النووي المدني السعودي، مقابل اتخاذ إسرائيل خطوات لتحسين ظروف الفلسطينيين. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-01-20
01:10 | 2025-01-20
01:08 | 2025-01-20
01:06 | 2025-01-20
01:00 | 2025-01-20
00:55 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24