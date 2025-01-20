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عربي-دولي
المكسيك.. العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية
Lebanon 24
20-01-2025
|
00:17
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انتشلت السلطات المكسيكية 24 جثة من مقبرة جماعية سرية اكتشفت في كانون الأول في ضواحي غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، الأحد.
وقال مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو في بيان إن البحث في المنطقة الواقعة في غرب المكسيك بدأ في 13 كانون الأول 2024 في قطعة أرض تابعة لبلدية زابوبان، واستمر شهرا لأن البقايا البشرية تم تقطيعها وتعبئتها في 72 كيسا.
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واستخدم المحققون وخبراء الطب الشرعي في بحثهم "طائرات بلا طيار مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة جيورادار" وكلاب، بحسب المصدر نفسه.
وقال مكتب المدعي العام إنه تم التعرف إلى ستة أشخاص، هم امرأة واحدة وخمسة رجال، كان أبلِغ عن اختفائهم بين عامي 2021 و2023.
وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن خبراء الطب الشرعي يواصلون تحديد هوية الأشخاص الـ18 الآخرين.
خاليسكو هي الولاية المكسيكية التي فيها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين، إذ بلغ العدد 15,382 حالة حتى 31 كانون الأول، وفق معلومات من مكتب نائب المدعي العام للولاية لشؤون المفقودين.
وتُعزى هذه الظاهرة بشكل أساسي إلى أعمال الجريمة المنظمة في المنطقة والتي يهيمن عليها كارتل خاليسكو الجيل الجديد. (سكاي نيوز)
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