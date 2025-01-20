Advertisement

عربي-دولي

المكسيك.. العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية

Lebanon 24
20-01-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1308642-638729544116195062.jpg
Doc-P-1308642-638729544116195062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشلت السلطات المكسيكية 24 جثة من مقبرة جماعية سرية اكتشفت في كانون الأول في ضواحي غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، الأحد.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو في بيان إن البحث في المنطقة الواقعة في غرب المكسيك بدأ في 13 كانون الأول 2024 في قطعة أرض تابعة لبلدية زابوبان، واستمر شهرا لأن البقايا البشرية تم تقطيعها وتعبئتها في 72 كيسا.
Advertisement

واستخدم المحققون وخبراء الطب الشرعي في بحثهم "طائرات بلا طيار مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة جيورادار" وكلاب، بحسب المصدر نفسه.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم التعرف إلى ستة أشخاص، هم امرأة واحدة وخمسة رجال، كان أبلِغ عن اختفائهم بين عامي 2021 و2023.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن خبراء الطب الشرعي يواصلون تحديد هوية الأشخاص الـ18 الآخرين.


خاليسكو هي الولاية المكسيكية التي فيها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين، إذ بلغ العدد 15,382 حالة حتى 31 كانون الأول، وفق معلومات من مكتب نائب المدعي العام للولاية لشؤون المفقودين.

وتُعزى هذه الظاهرة بشكل أساسي إلى أعمال الجريمة المنظمة في المنطقة والتي يهيمن عليها كارتل خاليسكو الجيل الجديد. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-01-20
01:10 | 2025-01-20
01:08 | 2025-01-20
01:06 | 2025-01-20
01:00 | 2025-01-20
00:55 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24