بقيمة 3 مليارات يورو... خلاف بين بيربوك وشولتس حول إرسال أسلحة لأوكرانيا

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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الموافقة على إرسال أسلحة بقيمة 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا قبل الانتخابات الألمانية المقررة في 23 شباط.وأعربت بيربوك خلال مقابلة مع إذاعة "إيه أر دي" العامة عن أملها في أن تتمكن لجنة الميزانية من إنهاء الموافقة في الأسبوع المقبل.وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يبالي بالحملة الانتخابية الجارية في ألمانيا والانتخابات المبكرة المقبلة، في إطار الحرب المستمرة التي يشنها في أوكرانيا".وأثار اقتراح إرسال الأسلحة خلافًا بين بيربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، والمستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. حيث أكد شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إلا إذا تم تعليق ما يسمى "بكبح الديون"، التي تضع حدودًا صارمة للاقتراض الحكومي لتوفير التمويل اللازم.من جانبها، تؤكد بيربوك وزملاؤها من حزب الخضر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر وتحالف الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي، أن تمويل المساعدات لأوكرانيا من خلال "النفقات الاستثنائية" هو خيار قابل للتنفيذ. (روسيا اليوم)