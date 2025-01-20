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عربي-دولي

في عهد ترامب... رئيسة المكسيك تتعهد بحماية مواطنيها المهاجرين

Lebanon 24
20-01-2025 | 00:55
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وعدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، الأحد، بالدفاع عن مواطني بلادها الذين يعيشون في الولايات المتحدة، عشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في وقت يخطط الرئيس الأميركي المنتخب لترحيل المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع.
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وأعلنت شينباوم خلال حدث عام في ولاية بويبلا بوسط البلاد "في هذه الفترة الجديدة التي تبدأ مع الرئيس ترامب: أولا، سندافع عن المكسيكيين هناك".

ومن دون أن تذكر ذلك بشكل مباشر، أشارت شينباوم إلى الخطط المعلنة للرئيس الأميركي المقبل لترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة على نطاق واسع، بمن فيهم ملايين المكسيكيين.

وشددت على أن حكومتها عينت محامين لتقديم الدعم للمهاجرين المحتاجين، من خلال نحو خمسين قنصلية مكسيكية موجودة في الولايات المتحدة. وأضافت "إذا قرروا العودة إلى المكسيك (...) فهم مرحب بهم هنا وبأذرع مفتوحة".

ومع ذلك، أشارت الرئيسة اليسارية إلى أن سلفها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كان "على وفاق" مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى (2017-2021).

وقالت شينباوم "لهذا السبب أعتقد أننا سنتوصل إلى تفاهم جيد، وأننا سنفهم بعضنا بعضا. لكن، بأي حال، فليكن هذا مفهوما بوضوح... المكسيك ليست مستعمرة لأحد وليست محمية لأحد".


وفي مدينة تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة، تظاهر ناشطون ومهاجرون أمام الجدار الذي يفصل بين البلدين ضد خطة ترامب، مرددين "لا يوجد إنسان غير شرعي". (العربية)
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