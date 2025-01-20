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عربي-دولي

بسبب "تيك توك".. شاب أميركي ينتقم من عضو في الكونغرس

Lebanon 24
20-01-2025 | 01:06
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أشعل شاب من ولاية ويسكونسن النار في مكتب يتبع لأحد أعضاء الكونغرس الجمهوري، الأحد، في نوبة غضب سببها حظر تيك توك.

وقالت الشرطة إن مكتب فوند دو لاك الذي يستخدمه النائب جلين جروثمان أضرم فيه النار بعد الساعة 1 صباحا بقليل، حيث حددت السلطات مكان الشاب الذي يبلغ عمره 19 يوما واعترف بفعلته.
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وذكرت الشرطة أن المراهق أخبر رجال الشرطة أنه أشعل الحريق "ردًا على المحادثات الأخيرة حول حظر تيك توك".

وأشار رجال الشرطة إلى أنه محتجز في سجن مقاطعة فوند دو لاك بتهمة الحرق العمد.

ومن المتوقع أن يوجه مكتب المدعي العام المحلي اتهامات إضافية للمراهق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لكن الشرطة قالت إنه من ميناشا.

وقالت الشرطة إن المبنى كان خاليًا في ذلك الوقت، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفرض الكونغرس حظرا على التطبيق الصيني الشهير على نطاق واسع ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وتعهد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي لمنح التطبيق مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية للحفاظ على تشغيله.

وسرعان ما عادت الشركة إلى العمل على الإنترنت، دون خوف من العواقب في الوقت الحالي.

وكتبت سياسة تيك توك على موقع "إكس": "نشكر الرئيس ترامب على توفير الوضوح اللازم والطمأنينة لمقدمي خدماتنا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار". (سكاي نيوز)
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