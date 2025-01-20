زيلينسكي: نحن بحاجة إلى الدعم القوي من شركائنا

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وقال زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "نحن بحاجة إلى الدعم القوي من شركائنا.. المزيد من أنظمة باتريوت لأوكرانيا يعني حماية أكبر للحياة".



وأوضح زيلينسكي أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الأحد، دعوته للحلفاء الغربيين إلى تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية من طراز "باتريوت"، بعد أسبوع شهد أكثر من ألف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.وقال زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "نحن بحاجة إلى الدعم القوي من شركائنا.. المزيد من أنظمة باتريوت لأوكرانيا يعني حماية أكبر للحياة".وأوضح زيلينسكي أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وقال إن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 660 قنبلة انزلاقية ونحو 550 طائرة مسيّرة ونحو 60 صاروخا خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية، وأكثر من 300 طائرة مسيّرة.

ونشر زيلينسكي مقطعا مصورا يظهر الدمار الناجم عن الهجمات، التي شنتها موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، على سبيل المثال في كييف وزابوريجيا، وكذلك في منطقة دونباس في شرق البلاد.



وأشاد زيلينسكي بالقوات المسلحة الأوكرانية، لكنه أضاف أن "مهمة الاستمرار في حماية مجالنا الجوي لا تزال قائمة"، داعيا حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. (العربية)