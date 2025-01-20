زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة





وقبل الانتخابات التشريعية والبلدية وانتخابات الحكام، قالت ماتشادو في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى حين دخول النتيجة" التي تعطي النصر للمعارضة حيز التنفيذ "ليس من المناسب المشاركة في الانتخابات".

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وأدى مادورو، المدعوم من الجيش ومن إدارة خاضعة لأوامره، اليمين الدستورية في منتصف كانون الثاني لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في حفل وصفه منافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا بأنه "انقلاب".



وغونزاليس أوروتيا موجود في المنفى ويعتبر نفسه الرئيس المنتخب، وقد دعا الجيش إلى "العصيان". دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي لا تزال تطعن في فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الأحد إلى مقاطعة الاقتراع المقبل في فنزويلا.وقبل الانتخابات التشريعية والبلدية وانتخابات الحكام، قالت ماتشادو في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى حين دخول النتيجة" التي تعطي النصر للمعارضة حيز التنفيذ "ليس من المناسب المشاركة في الانتخابات".وأدى مادورو، المدعوم من الجيش ومن إدارة خاضعة لأوامره، اليمين الدستورية في منتصف كانون الثاني لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في حفل وصفه منافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا بأنه "انقلاب".وغونزاليس أوروتيا موجود في المنفى ويعتبر نفسه الرئيس المنتخب، وقد دعا الجيش إلى "العصيان".

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حفل التنصيب الذي رحبت به روسيا.



وأعلن المجلس الوطني للانتخابات فوز مادورو بحصوله على 52% من الأصوات، لكن من دون نشر محاضر الانتخابات، قائلا إنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهي فرضية اعتبرها كثير من المراقبين غير معقولة.



وأثار إعلان المجلس الوطني للانتخابات موجة احتجاجات في أنحاء فنزويلا تم قمعها بشدة، ما خلّف 28 قتيلا وأكثر من 200 جريح و2400 موقوف بتهمة "الإرهاب".



وتؤكد المعارضة التي نشرت محاضر للانتخابات قدمها مراقبوها أن مرشحها غونزاليس أوروتيا حصل على أكثر من 67% من الأصوات. (العربية)