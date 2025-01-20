تقرير يكشف خبايا قوات كوريا الشمالية في أوكرانيا

وجد الجنود الأوكرانيون مع جثة جندي كوري شمالي هذا الشهر قطعة ورق متآكلة كُتب عليها "المقاومة غير مجدية.. استسلم"، "أنتم جميعًا محاصرون" باللغة الكورية مع ترجمة روسية، وتقدم نظرة ثاقبة حول حث روسيا حلفاءها الجدد في بيونغ يانغ على أسر أوكرانيين أثناء هجماتهم على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

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وتستخدم القوات الأوكرانية مثل هذه الوثائق، وغيرها من العناصر التي استعادتها من ساحة المعركة، لفهم الآلاف من القوات الكورية الشمالية التي كانت تهاجم مواقعها في الأسابيع الأخيرة، في أحدث تصعيد عالمي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".



وترسم العناصر وروايات الجنود الأوكرانيين عن المواجهات مع القوات الكورية الشمالية صورة للأخيرة على أنها ذات دوافع عالية ومنظمة ومدربة تدريبًا جيدًا ومجهزة بشكل أفضل من المشاة الروس، حتى مع معاناة الكوريين من الخسائر الفادحة.

وتبدو أوكرانيا حريصة بشكل متزايد على جمع الأدلة على الدور المتنامي لكوريا الشمالية في الحرب مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي منصبه، اليوم الاثنين. وتعهد ترامب، الذي التقى عدة مرات بالزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، خلال فترة ولايته الرئاسية الأخيرة، بإنهاء الصراع.



وتكتسب العناصر المضبوطة من الكوريين أهمية خاصة بسبب مدى صعوبة أسر واستجواب الكوريين الشماليين من قبل القوات الأوكرانية أثناء القتال. وعلى النقيض من العديد من القوات الروسية، التي يقول الجنود الأوكرانيون إنها تستسلم طواعية في كثير من الأحيان، قاتل الكوريون الشماليون حتى الموت أو قتلوا أنفسهم بالقنابل اليدوية للتهرب من الأسر.



وعرضت القوات الخاصة الأوكرانية على مراسلي صحيفة "واشنطن بوست" قائمة تضم 23 عبارة كورية وروسية، إلى جانب رسائل مكتوبة بخط اليد بمناسبة رأس السنة الجديدة منسوبة إلى الزعيم كيم، فضلاً عن الدروع الواقية، والمعدات، ومجموعات الإسعافات الأولية، والهويات العسكرية، ومجرفة، وسكين أوكرانية الصنع، وبندقيتين هجوميتين روسيتين حديثتين تم الحصول عليهما في الأسابيع الأخيرة من جنود كوريين شماليين قتلوا في الصراع.



وقال فلاد، 31 عامًا، وهو عضو في الكتيبة الأولى من فوج العمليات الخاصة الثامن في أوكرانيا، وهي الوحدة التي عرضت المعدات والوثائق على صحيفة "واشنطن بوست"، إن روسيا يبدو أنها اتبعت عقلية "الأفضل للضيف" عند إعداد حلفائها للمعركة. وقال: "كان الروس أقل تجهيزًا بكثير. لقد حاول الروس التباهي أمام الكوريين الشماليين". (العربية)