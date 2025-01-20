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عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:49
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أعلنت روسيا، الإثنين، إسقاط 31 مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت بصورة خاصة منشآت صناعية.

وأوردت وزارة الدفاع على تليغرام أنه "خلال الليل الماضي اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 31 مسيرة أوكرانية".
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وأفادت السلطات المحلية في تاتارستان في بيان نشر على تليغرام عن "محاولة شن هجوم بواسطة مسيرات معادية" على "شركات صناعية" في المنطقة الواقعة على مسافة حوالى ألف كلم عن الحدود الأوكرانية.

وأكدت "تحييد جميع المسيرات، ولا ضحايا ولا أضرار" بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وفي منطقة كالوغا المحاذية لموسكو، تسبب تساقط حطام مسيرات بنشوب حريق تمت السيطرة عليه بسرعة، وفق الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا.


وفي منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا حيث تم إسقاط 14 مسيرة، أفاد الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز عن تعرض المنطقة لهجوم بـ4 صواريخ هيمارز أميركية الصنع.

وكثفت كييف وموسكو ضرباتهما في الأشهر الأخيرة، إذ تسعى كل من الدولتين لتعزيز مواقعها مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الإثنين، بعدما أعلن عزمه على وقف الحرب فور تولي مهامه.

وتقصف أوكرانيا بانتظام أهدافا عسكرية ومواقع للطاقة في روسيا ردا على ضربات الكرملين المتواصلة على أراضيها منذ بدء الاجتياح عام 2022. (سكاي نيوز)
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