"New York Times": كيف سيتعامل ترامب مع قضايا الشرق الأوسط وإيران؟

ذكرت صحيفة "The New York Times" الأميركية أنه "عندما دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن إرثه في السياسة الخارجية هذا الشهر، قال إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب "يجب أن يستفيد بشكل كامل من الفرص الدبلوماسية والجيوسياسية التي خلقناها"، في مواجهة الإجراءات التي تتخذها روسيا والصين والتعامل مع التطورات في الشرق الأوسط".

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وبحسب الصحيفة، "روسيا معزولة ومتورطة في أوكرانيا، والصين تكافح من أجل التغلب على الركود الاقتصادي والديموغرافي،وإيران لم تكن أضعف من أي وقت مضى. وأخيرًا، وبعد 15 شهرًا من الدبلوماسية المكثفة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. وعلى الرغم من التناقض بين سياسة ترامب وبايدن، فهناك بالتأكيد بعض الفرص الدبلوماسية التي يمكن للرئيس المُنتخب أن ينتهزها".

صفقة محتملة مع أوكرانيا

وبحسب الصحيفة، "ما من دليل يُذكر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخرجه من حرب كلفت روسيا بالفعل ما يقرب من 200 ألف قتيل وأكثر من نصف مليون جريح، لكن الافتراض هو أنه لابد وأن يبحث عن مخرج. فمنذ مناظرته التلفزيونية مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، كان ترامب يعد بالتوصل إلى اتفاق "في غضون 24 ساعة"، أو حتى إتمامه قبل أن يؤدي اليمين الدستورية. والآن، من غير المستغرب أن تبدو الأمور أكثر تعقيدا. ولكن كيف قد تبدو الصفقة؟"

تابعت الصحيفة، "أولا، يعترف معظم مسؤولي بايدن وترامب، على الأقل في السر، بأن روسيا من المرجح أن تحتفظ بقواتها في نحو 20% من أوكرانيا التي تحتلها الآن. والجزء الأصعب من أي اتفاق هو اتفاق الأمن. فمن يضمن أن بوتين لن يستخدم وقف القتال لإعادة تسليح وتجنيد وتدريب قوات جديدة، والتعلم من أخطاء السنوات الثلاث الماضية، وإعادة الغزو؟ ويزعم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، أن فريق الأخير أمضى العام الماضي "في وضع البنية الأساسية" لتوفير هذا الأمن. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشك في أن كل هذا مجرد كلام. وقال في الأيام الأخيرة: "روسيا عدو، وهي قادرة على الذهاب إلى أي دولة في أوروبا واحتلالها"."

وأضافت الصحيفة، "مع ذلك، فإن الخطوط العريضة للصفقة التي أبرمت في عهد ترامب شبه واضحة. إن وقف إطلاق النار يمكن أن يتم فرضه من قبل قوة حفظ سلام أوروبية، على الأرجح بقيادة قوات بريطانية وألمانية وفرنسية. وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن إن المفتاح سيكون ما إذا كان ترامب على استعداد لإبقاء الولايات المتحدة في دورها المركزي في توفير المعلومات الاستخباراتية والأسلحة والإذن لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. ويصر سوليفان على أنه من الأهمية بمكان أن يفعل ترامب ما يكرهه الكثيرون في حزبه: الاستمرار في الدعم العسكري. وقال: "إن الصفقة الجيدة لأميركا تعني أننا بحاجة إلى النفوذ". أما الروس، بالطبع، فيريدون صفقة أكبر بكثير، صفقة تسحب فيها الولايات المتحدة أسلحتها وقواتها من أوروبا. وفي هذا الصدد، التزم ترامب الصمت".

دعم إيران بعيدًا عن الأسلحة النووية

وبحسب الصحيفة، "الواقع أن التطورات التي شهدتها إيران في الأشهر الأخيرة قد تدفع ترامب إلى التفاوض مع طهران بشأن مصير برنامجها النووي ودورها في الشرق الأوسط أو قد تدفعه إلى أول صراع عسكري في ولايته الجديدة. لم تكن إيران قط أضعف مما هي عليه الآن في العصر الحديث، لذا فليس من المستغرب أن يتحدث الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان عن إبرام صفقة جديدة مع الولايات المتحدة والغرب. والعقبة الوحيدة هي أن الحرس الثوري الإسلامي يعمل أيضا على تكثيف إنتاجه من اليورانيوم الذي يقترب من درجة القنبلة واتخاذ خطوات قد تسرع طريقه إلى القنبلة".

وتابعت الصحيفة، "قال مسؤولو الأمن القومي في إدارة بايدن إنه في حين تمتلك إيران ما يكفي من المواد لصنع أربعة أسلحة بسرعة، إلا أنهم ما زالوا لا يرون أي دليل على أن إيران اتخذت قرارًا بالتسابق للحصول على قنبلة. ولكن من الواضح أن "مجموعة الأسلحة" الإيرانية تضع نفسها في وضع يسمح لها بممارسة هذا الخيار. وفي الفترة التي سبقت التنصيب، تحدث ترامب عن إحياء حملة "الضغط الأقصى"، وعندما سئل عن الضربات العسكرية المحتملة، أجاب بـ "أي شيء يمكن أن يحدث". إن لحظة القرار قد تأتي إذا ما أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب بأنه قرر مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وسوف يزعم أن البلاد لم تكن قط أكثر عجزًا عن الدفاع عن المواقع أو الرد. وعندئذٍ سيكون على ترامب أن يختار: إما أن يمنع حليفه الوثيق من الضرب، أو يخاطر بجر الولايات المتحدة إلى صراع جديد، في وقت مبكر من رئاسته".

الشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة، "إن القضاء على البرنامج النووي الإيراني يعتبره كثيرون من حول ترامب بمثابة المفتاح للفوز بجائزة نوبل للسلام التي ظل يقول إنه يستحقها في ولايته الأولى، وقد يمهد الطريق للبناء على أكبر إنجاز دبلوماسي في ولايته الأولى: اتفاقيات إبراهيم 2020، والتي دخلت فيها إسرائيل في اتفاقيات ثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وكانت إدارة بايدن تتفاوض مع المملكة العربية السعودية لتوسيع الاتفاقية. والآن، أصبحت المنطقة بأكملها على المحك. قد يحاول ترامب تنفيذ خطة ثلاثية تتمثل في إبرام الصفقة مع السعوديين، وتمكين حكومة لبنانية جديدة قادرة على استعادة أراضيها المحاصرة من حزب الله، والعمل على إعادة بناء سوريا. ولكن هذا يتطلب خطة وانضباطا، وكثيرا من المساعدات الأميركية، وقد يتعارض مع الجناح الأكثر انعزالية في حركة أميركا أولا التي قادها. كما قد يثير جدالات مع بعض المعينين من قبله. بعبارة أخرى، لدى ترامب اللحظة المناسبة لصياغة الشرق الأوسط، بطريقة لم يفعلها أي رئيس منذ عقود. ولكن القيام بذلك قد يؤدي إلى صراع مع نتنياهو ومع مستشاريه".

الصين

وبحسب الصحيفة، "يبدو أن أزمة "تيك توك" وليس تايوان، هي التي سيتعامل معها ترامب فور دخوله البيت الأبيض. لا أحد يعرف مدى الجدية التي يتعامل بها ترامب مع التهديدات الأمنية الوطنية التي تشكل جوهر قضية "تيك توك"، ولكنها ستكون بمثابة اختبار مبكر لقدرته على التعامل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما يمكن أن تكون مؤشرا على كيفية تعامله مع قضايا أكبر كثيرا، مثل مصير تايوان، والشراكة الناشئة بين الصين وروسيا، والمنافسة على الهيمنة على الذكاء الاصطناعي".

وتابعت الصحيفة، "لعل ظهور الشراكة بين الصين وروسيا هو التغيير الجيوسياسي الأكبر منذ غادر ترامب واشنطن قبل أربع سنوات. وفي الأشهر القليلة الماضية، وضعت إدارة بايدناستراتيجية لمواجهة العلاقة بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. ثم تأتي قضية الذكاء الاصطناعي. ويصفها سوليفان بأنها العنصر الأكثر أهمية في المنافسة الطويلة الأجل مع الصين، والتي يمكن أن تمكن من تحقيق أكبر قدر من التقدم البشري، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى الكارثة. فمن خلال حرمان الصين من أكثر الرقائق تقدمًا التي صممتها الشركات الأميركية، والأدوات اللازمة لتصنيعها، حاول بايدن إجبار ترامب على اتباع استراتيجية من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة والغرب من وضع القواعد العالمية".