استطلاع يكشف.. هل يثق الروس في قدرة ترامب على تسوية نزاع أوكرانيا؟

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أظهر استطلاع أجراه المركز الروسي لأبحاث الرأي العام أن 51% من الروس يشككون في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسوية النزاع في أوكرانيا خلال 6 أشهر.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 31% من الروس يعتقدون أن ترامب قادر على تحقيق ذلك، بينما وجد 18% صعوبة في الإجابة على السؤال.وأظهر الاستطلاع أن 22% من المشاركين لديهم موقف إيجابي إلى حد ما تجاه ترامب، بينما عبر 11% عن موقف سلبي، في حين أبدى 61% عدم مبالاة تجاهه.ويعتقد 35% أن انتخاب ترامب قد يحسّن العلاقات الروسية الأمريكية، بينما يرى 7% عكس ذلك، ويظن 45% أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لن تتغير.أما بالنسبة لنفوذ الولايات المتحدة، قال 41% إنه لن يتغير في عهد ترامب، بينما توقع 28% زيادة نفوذها، واعتقد 9% أنه سيضعف.وجمعت البيانات عبر استطلاع هاتفي في 15 يناير، بمشاركة 1600 شخص فوق 18 عامًا، وهامش خطأ بلغ 2.5% باحتمالية 95%. (روسيا اليوم)