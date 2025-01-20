Advertisement

عربي-دولي

أطباء بلا حدود: الوضع الصحي في سوريا "حرج للغاية" خاصة في حلب ودمشق

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:05
A-
A+

Doc-P-1308775-638729717743896819.jpg
Doc-P-1308775-638729717743896819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن أكثر من 70 بالمئة من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية "عاجلة"، وأكدت سعيها لتوسيع أنشطتها في مناطق كان الوصول إليها "مستحيلا" في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Advertisement
وأوضح كارلوس أرياس، منسق الشؤون الطبية في سوريا لدى المنظمة، أن العمل الإنساني في سوريا يواجه "تحديات كبيرة وسط احتياجات متزايدة للسكان".
ولفت أرياس إلى أن "أكثر من 70 بالمئة من سكان سوريا، ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينما لا يتم توفير سوى ثلث التمويل اللازم" لسد الاحتياجات الضرورية.
وأوضح أن "انتشار الأمراض بسبب نقص المياه والصرف الصحي يفاقم الوضع"، مشيرا إلى "استمرار انتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء البلاد".
ومع اقتراب موسم الشتاء القارس، حذر أرياس من "اضطرار السكان لبيع ممتلكاتهم الأساسية لشراء الوقود أو مستلزمات التدفئة، ما يجعل الوضع أكثر مأساوية".
ودعا مسؤول المنظمة إلى "زيادة عاجلة" في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا من المجتمع الدولي.
وكشف أرياس أن الوضع الصحي في سوريا "حرج للغاية" خاصة في حلب ودمشق.
وقال: "اليوم، يموت الناس بسبب نقص أدوية أمراض يمكن علاجها بسهولة. يصل المرضى وهم مصابون بأمراض معروفة وكيفية علاجها واضحة، ولكن لا يمكننا تقديم العلاج لهم، بسبب نقص الأدوية".
وتابع: "الأمر محبط للغاية، وهناك 20 مستشفى لا تعمل و38 مستشفى تعمل جزئيا"، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وأشار أرياس إلى أن "المستشفيات التي ما تزال تقدم خدمات طبية، تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعار الوقود، ما يؤثر على قدرة الطواقم الطبية على الوصول" إلى المرضى بجميع أنحاء البلاد.
وأوضح أرياس أن منظمة "أطباء بلا حدود" استطاعت إيصال مساعدات إلى مناطق جديدة لم يكن ممكن الوصول إليها خلال فترة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد أن المساعدات تشمل تبرعات للمستشفيات ومواد غذائية لمخيمات النازحين.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات الجديدة في دمشق لضمان الوصول إلى جميع المناطق وتلبية الاحتياجات الصحية في البلاد، مع التركيز حاليا على مدينتي حلب ودمشق.
وشدد أرياس على "الحاجة الملحة لتمويل دولي" لدعم إعادة إعمار سوريا.
وقال: "هناك نقص حاد في تمويل إعادة البناء، وعلى المجتمع الدولي التحرك وزيادة دعمه المالي لسوريا".
وأعرب أرياس عن أمله في "تحسن الأوضاع مع مرور الوقت، وأن تصبح سوريا دولة تعتمد أقل على المساعدات الإنسانية كما كانت قبل اندلاع الصراع".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:47 | 2025-01-20
07:18 | 2025-01-20
07:17 | 2025-01-20
07:00 | 2025-01-20
06:59 | 2025-01-20
06:58 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24