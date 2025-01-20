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إصابة 11 شخصا بحادث اصطدام سفينة وعبارة في نهر إلبه بألمانيا

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:18
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أصيب 11 شخصا بحادث اصطدام سفينة شحن بعبارة في نهر إلبه بمدينة هامبورغ الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن من بين المصابين شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة.

وأشار المتحدث إلى أن السفينة والعبارة اصطدمتا بالقرب من جسر كولبراند في الساعة 6:43 صباح اليوم (التوقيت المحلي)، مضيفا أن 25 شخصا تضرروا من الحادث.
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وكانت سفينة النقل قد انفصلت عن مقطورتها، ولم يتضح بعد سبب ذلك.

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