سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال قطاع غزة.



وقال سموتريتش للإذاعة العسكرية الإسرائيلية إنه يتعين على إسرائيل أن تحتل قطاع غزة بالكامل، وذلك في إطار انتقاداته للاتفاق الأخير لوقف القتال في غزة. (سكاي نيوز)