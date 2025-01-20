السيسي يؤكد ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة

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نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس».وقال المتحدث محمد الشناوي، بعد اتصال هاتفي بين السيسي والمستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ: «الرئيس استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي... مؤكداً على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكانه في أقرب فرصة».وأوضح المتحدث أن الاتصال بين الرئيس المصري والمستشار النمساوي تناول أيضاً الأوضاع في سوريا. (الشرق الأوسط)