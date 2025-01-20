Advertisement

عربي-دولي

السيسي يؤكد ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1308863-638729830566317386.jpg
Doc-P-1308863-638729830566317386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس».
وقال المتحدث محمد الشناوي، بعد اتصال هاتفي بين السيسي والمستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ: «الرئيس استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي... مؤكداً على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكانه في أقرب فرصة».
Advertisement
وأوضح المتحدث أن الاتصال بين الرئيس المصري والمستشار النمساوي تناول أيضاً الأوضاع في سوريا. (الشرق الأوسط)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:34 | 2025-01-20
09:21 | 2025-01-20
09:17 | 2025-01-20
09:05 | 2025-01-20
08:36 | 2025-01-20
08:27 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24