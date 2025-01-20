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روسيا تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:36
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف على أطراف مقاطعة كورسك 460 قتيلا و4 دبابات وعشرات المدرعات والأسلحة الغربية في 24 ساعة، وبلوغ حصيلة خسائر كييف هناك 53300 فرد منذ آب الماضي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي: "خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 460  عسكريا، و4 دبابات، و4 مركبات قتالية للمشاة، وناقلة جند مدرعة، و9 مركبات مدرعة، و57 سيارة، و5 مدافع ميدانية، ومدفع هاون، ومحطة حرب إلكترونية، وعربة صيانة وإخلاء مدرعة، و4 مراكز تحكم بالمسيّرات ومستودع ذخائر".
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وعن تحركات القوات، أضافت الوزارة أن "قوات "الشمال" وجهت ضربات للواء دبابات، ولواء ميكانيكي ثقيل، و4 ألوية ميكانيكية، ولواءين للهجوم المحمول جوا، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية للدفاع الإقليمي في البلدات والقرى التالية: غوييفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولايفو-دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، ويوجني".

وأشارت الوزارة إلى أن  الطيران الروسي والمدفعية وجه ضربات لمواقع العدو في قرى وبلدات أغرونوم، فيكتوروفكا، غونتشاروفكا، كازاتشيا لوكنيا، كنياجي -1، كوباتكين، ليبديفكا، لوكنيا، مارتينوفكا، ماخنوفكا، ميرني، نيكولايفكا، نيكولسكي، سودجا، تشيركاسكويه بوريتشنويه، بالإضافة إلى بيلوفودي، فودولاغي، فيسيولوفكا، جورافكا، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.

وبلغت خسائر قوات كييف منذ بدء هجومها في مقاطعة كورسك في آب 2023 أكثر من 53.300 عسكري، و308 دبابات، و236 مركبة قتالية للمشاة، و175 ناقلة جند مدرعة، و1581 مركبة قتالية مدرعة، و1565 سيارة، و378 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ بينها 13 "هيمارس" و6 MLRS أميركية، و16 منصة للدفاع الجوي وعشرات محطات الرادار.
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