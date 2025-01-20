17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تعلق على منع مواطنيها من دخول سوريا
Lebanon 24
20-01-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، على خبر منع الإيرانيين من دخول الأراضي السورية.
وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي: "أشك في صحة خبر منع الإيرانيين من دخول سوريا ويجب التأكد منه"، مبينًا أن "إيران أوصت مرارًا وتكرارًا بعدم سفر الرعايا الإيرانيين إلى سوريا في الوقت الراهن".
Advertisement
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت يوم السبت عن مصدر في مطار دمشق الدولي قوله إن " قامت بحظر دخول المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين إلى أراضيها".
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى المطارات السورية قد أُلغيت حتى إشعار آخر، ولن يُسمح للمسافرين الإيرانيين بدخول البلاد".
وأضاف أن هذا الحظر يشمل أيضًا المواطنين الإسرائيليين. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
00:22 | 2025-01-20
20/01/2025 12:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
02:42 | 2025-01-20
20/01/2025 02:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تواصل مع اعلامي لتسلم منصب بارز
Lebanon 24
تواصل مع اعلامي لتسلم منصب بارز
02:15 | 2025-01-20
20/01/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله عيب تحترم زوجا".. سيرين عبد النور فاجأت زميلها الممثل السوري وعانقته أمام الجميع والجمهور يُهاجمها (فيديو)
Lebanon 24
"والله عيب تحترم زوجا".. سيرين عبد النور فاجأت زميلها الممثل السوري وعانقته أمام الجميع والجمهور يُهاجمها (فيديو)
03:10 | 2025-01-20
20/01/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:07 | 2025-01-20
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:20 | 2025-01-20
الرئيس عون يهنئ ترامب: نشكر الولايات المتحدة على دعمها للبنان
11:17 | 2025-01-20
بغداد تستضيف المؤتمر الرابع للإعلام العربي.. قضايا فلسطين ولبنان والسودان في الواجهة
11:00 | 2025-01-20
تفاصيل لافتة.. ماذا تريد إسرائيل من سوريا والجولان؟
10:32 | 2025-01-20
غوتيريش: على إسرائيل احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه
10:11 | 2025-01-20
قبل ادائه اليمين... ترامب زار كنيسة سان جونز والتقى بايدن في البيت الابيض
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
20/01/2025 18:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 18:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 18:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24