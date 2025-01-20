إيران تعلق على منع مواطنيها من دخول سوريا

Advertisement

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، على خبر منع الإيرانيين من دخول الأراضي السورية.وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي: "أشك في صحة خبر منع الإيرانيين من دخول سوريا ويجب التأكد منه"، مبينًا أن "إيران أوصت مرارًا وتكرارًا بعدم سفر الرعايا الإيرانيين إلى سوريا في الوقت الراهن".وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت يوم السبت عن مصدر في مطار دمشق الدولي قوله إن " قامت بحظر دخول المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين إلى أراضيها".وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى المطارات السورية قد أُلغيت حتى إشعار آخر، ولن يُسمح للمسافرين الإيرانيين بدخول البلاد".وأضاف أن هذا الحظر يشمل أيضًا المواطنين الإسرائيليين. (ارم نيوز)