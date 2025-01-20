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عربي-دولي
قبل دقائق من انتهاء ولايته.. بايدن يعفو عن هؤلاء!
Lebanon 24
20-01-2025
|
12:15
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل دقائق من انتهاء ولايته، اليوم الاثنين، أنه أصدر عفوا عن عدد من أفراد عائلته.
ووفقا لوثيقة العفو، التي نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن بايدن عفا عن شقيقه جيمس بايدن، وزوجة أخيه سارة بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز وصهره جون تأوينز وشقيقه فرانسيس بايدن.
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وحسب الوثيقة، فإن بايدن يعفو عن أشقائه وأصهاره عن "أي جرائم غير عنيفة ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبوها أو شاركوا فيها خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2014 وحتى تاريخ هذا العفو".
وعفا بايدن عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكابيتول؛ في استخدام استثنائي للسلطة الرئاسية، في مواجهة "الانتقام" المحتمل من جانب ترامب، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتعليقا على قراره، قال بايدن إنهم "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".
وتابع، في بيان: "أؤمن بسيادة القانون، وأنا متفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية ستسود في النهاية على السياسة". (سكاي نيوز)
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