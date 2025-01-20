استعداداً لاستقبال ترامب.. تعديلات طارئة على "المكتب البيضاوي"

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وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية إنّ موظفي البيت الأبيض يقومون بإجراء العديد من التعديلات على المكتب البيضاوي.وقال مصدر للشبكة الأميركية إن موظفي البيت الأبيض بصدد تسليم المكتب البيضاوي للإدارة الجديدة.ومن بين التعديلات التي يتم إجراؤها على المكتب، استبدال السجادة الدائرية، التي كان يستخدمها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالسجادة التي استخدمها ترامب خلال ولايته الأولى، وهي سجادة بنمط أشعة الشمس صممتها نانسي ريغان لزوجها. (سكاي نيوز)