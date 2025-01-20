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عربي-دولي

استعداداً لاستقبال ترامب.. تعديلات طارئة على "المكتب البيضاوي"

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:29
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بالتزامن مع حفل تنصيب دونالد ترامب، يوم الإثنين، يشهد "المكتب البيضاوي" في البيت الأبيض مجموعة من التعديلات استعداداً لاستقبال الرئيس الأميركي الجديد.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية إنّ موظفي البيت الأبيض يقومون بإجراء العديد من التعديلات على المكتب البيضاوي.
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وقال مصدر للشبكة الأميركية إن موظفي البيت الأبيض بصدد تسليم المكتب البيضاوي للإدارة الجديدة.

ومن بين التعديلات التي يتم إجراؤها على المكتب، استبدال السجادة الدائرية، التي كان يستخدمها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، بالسجادة التي استخدمها ترامب خلال ولايته الأولى، وهي سجادة بنمط أشعة الشمس صممتها نانسي ريغان لزوجها. (سكاي نيوز) 
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