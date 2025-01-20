أبرز نقاط خطاب ترامب خلال تنصيبه رئيساً لأميركا.. ماذا أعلن؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".



وخلال خطاب تنصيبه، أكد ترامب أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، وتابع: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

Advertisement

وأكمل: "سأقوم بخدمة أميركا أولا، أميركا ستصبح أعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".

ولم ينس ترامب مهاجمة فترة إدارة سلفه جو بايدن قائلاً: "الحكومة الأميركية السابقة لم تتمكن من إصلاح أي أزمة في العالم".

كذلك، قال إنه واثق من بداية عهد جديد من النجاح الوطني، وتابع: "سأوقّع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية"، مضيفاً: "أميركا الآن عادت للأميركيين".

وأكد على أن الأولوية هي جعل أميركا مزدهرة وحرة، وأميركا: "ستصبح أعظم وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

واعتبر الرئيس أن إدارة بايدن السابقة كانت "فاسدة ومتشددة"، لافتا إلى أن " الحكومات السابقة أخفقت في حماية حدود بلدنا".