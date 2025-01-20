"الأيدي على الزناد".. الحوثيون يحذرون إسرائيل من خرق الاتفاق: مستعدون للتصعيد

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أضاف: "إننا نركز على الاستعداد للجولات الآتية، فحتما لا بد من جولات آتية فما تم حتى الان جولة على مدى 15 شهرا من المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهناك جولات قادمة ونسعى للاستعداد للجولات القادمة.. إننا في جهوزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار لقطاع غزة وجاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين".تابع : "الأعداء لهم أجندتهم لهذه المرحلة التي سيتحركون فيها سواء ضد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء أو ضد جبهات الإسناد ومنها جبهة اليمن".واختتم قائلا: "مستعدون ونعمل باستمرار للاستعداد للجولات الآتية الحتمية في كل المجالات من أجل أداء أقوى من هذه الجولة وسنتصدى لكل محاولات الأعداء ولكل أجندتهم الرامية إلى إزاحة شعبنا عن موقفه وتوجهه بمختلف الأساليب التي يستخدمها الأعداء".