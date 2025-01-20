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عربي-دولي

"الأيدي على الزناد".. الحوثيون يحذرون إسرائيل من خرق الاتفاق: مستعدون للتصعيد

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:47
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أعلن زعيم الحركة عبد الملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له اليوم الاثنين، أنّه "نحن الآن نرصد مراحل تنفيذ الاتفاق بكاملها وجاهزون للتصعيد في أي مرحلة يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وينكث بالاتفاق، ونحن في جهوزية مستمرة والأيدي على الزناد وعملياتنا مرتبطة بمدى تنفيذ العدو للاتفاق".
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أضاف: "إننا نركز على الاستعداد للجولات الآتية، فحتما لا بد من جولات آتية فما تم حتى الان جولة على مدى 15 شهرا من المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهناك جولات قادمة ونسعى للاستعداد للجولات القادمة.. إننا في جهوزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار لقطاع غزة وجاهزون للعودة إلى التصعيد مرة أخرى مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين".

تابع : "الأعداء لهم أجندتهم لهذه المرحلة التي سيتحركون فيها سواء ضد الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء أو ضد جبهات الإسناد ومنها جبهة اليمن".

واختتم قائلا: "مستعدون ونعمل باستمرار للاستعداد للجولات الآتية الحتمية في كل المجالات من أجل أداء أقوى من هذه الجولة وسنتصدى لكل محاولات الأعداء ولكل أجندتهم الرامية إلى إزاحة شعبنا عن موقفه وتوجهه بمختلف الأساليب التي يستخدمها الأعداء".
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