بعد كلام ترامب عن الذهاب "إلى المريخ" .. كيف رد ماسك؟

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وذكر في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، إنه يريد "غرس النجوم والخطوط على كوكب المريخ" في إشارة إلى رحلة للمريخ يتم فيها تثبيت العلم الأميركي على سطح الكوكب.وبعدها، توجهت الكاميرا نحو إيلون ماسك، الجالس بجانب بارون ترامب، وظهر حينها يصفق ويبتسم ويرفع إبهامه في إشارة إلى تأييده كلام ترامب.ويدعم ترامب خيار توجيه جهود وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" نحو الوصول إلى المريخ بدل القمر. (الحرة)