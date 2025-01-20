بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. دعوة من مصر للاتحاد الأوروبي

Advertisement

وأكد خلال لقائه رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم، "ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقا للمراحل والتواريخ المحددة".ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى "مواصلة دعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لغزة والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع"، مشددا على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار في الشرق الأوسط".وأشاد عبد العاطي ب"الموقف البلجيكي الداعم للقضية الفلسطينية"، كما أطلع رئيس الوزراء البلجيكى بالجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.واستعرض الموقف المصرى إزاء التطورات في سوريا، مؤكدا أهمية "الدفع بعملية سياسية شاملة دون إقصاء لاى طرف، واحترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها".كما شدد على الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، منوها بأنها "تمثل إرثا حضاريا تاريخيا مهما لمصر"، وأعرب عن التطلع "لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيدا من التعاون مع السلطات المصرية للعمل على لاستعادة تلك الآثار".وثمن "دعم بلجيكا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر"، معربا عن التطلع لمواصلة بلجيكا دعمها لمصر "لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة 4 مليارات يورو".