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تصميم ومحتوى جديد للموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:08
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قامت الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتحديث تصميم ومحتوى الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الاثنين في مبنى الكونغرس.

وعند الدخول لموقع البيت الأبيض الرسمي الآن، تظهر صورة كبيرة لترامب تغطي واجهة الصفحة الأولى للموقع.
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وأسفل الصورة كتبت العبارات التالية: "لقد عادت أميركا.. سأقاتل كل يوم من أجلكم مع كل نفس في جسدي.. لن أهدأ حتى نخلق أميركا قوية وآمنة ومزدهرة، تلك التي يستحقها أطفالنا وأنتم.. سيكون هذا حقا العصر الذهبي لأميركا".

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