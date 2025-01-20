تصميم ومحتوى جديد للموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض.. شاهدوا الصورة

قامت الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتحديث تصميم ومحتوى الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الاثنين في مبنى الكونغرس.



وعند الدخول لموقع البيت الأبيض الرسمي الآن، تظهر صورة كبيرة لترامب تغطي واجهة الصفحة الأولى للموقع.

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