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عربي-دولي

بوتين يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه ويؤكد استعداد موسكو للحوار

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:16
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، وأكد استعداد موسكو للحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة حول قضية أوكرانيا.
 
وشدد بوتين على أن روسيا "لم ترفض الحوار مطلقا، وكنا دوما على استعداد للحفاظ على علاقات تعاون سلسة مع أي إدارة أميركية. وقد تحدثت عن هذا الأمر مرارا".
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أضاف: "ننطلق من حقيقة أن الحوار سيتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه البلدان في عدد من القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الدولية، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن". 
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