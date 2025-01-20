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عربي-دولي

بشأن دخول السوريين.. مصر تتخذ هذا الاجراء

Lebanon 24
20-01-2025 | 15:51
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أعلنت مصر عن فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين "في إطار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري".

وقال السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن "تم فتح باب التأشيرات للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين"، بحسب ما نقلت جريدة "الوطن" المصرية.
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وكانت "العربية.نت" كشفت أخيراً عن مصادر أفادت بأن السلطات المصرية اتخذت قراراً في شأن دخول السوريين إلى البلاد.
 
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