بشأن دخول السوريين.. مصر تتخذ هذا الاجراء

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وقال السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أن "تم فتح باب التأشيرات للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين"، بحسب ما نقلت جريدة "الوطن" المصرية.وكانت "العربية.نت" كشفت أخيراً عن مصادر أفادت بأن السلطات المصرية اتخذت قراراً في شأن دخول السوريين إلى البلاد.