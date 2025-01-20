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عربي-دولي
رسالة في الدرج تركها بايدن لترامب.. ما قصتها؟
Lebanon 24
20-01-2025
|
16:04
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مع انتهاء مراسم يوم التنصيب، رافق الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، وزوجته، السيدة الأولى ميلانيا، سلفه، جو بايدن، وزوجته، جيل، إلى مروحية الرئاسة، "مارين وان"، بينما كانت الترتيبات تجري على قدم وساق في البيت الأبيض لاستقبال ساكنه الجديد.
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وشوهد ترامب وميلانيا وهما يودعان بايدن وزوجته، أثناء مغادرتها مبنى الكابيتول، الاثنين، ليسدل الستار رسميا على ولاية بايدن وبدء ولاية جديدة لترامب.
وصعد الرئيس السابق والسيدة الأولى السابقة على متن المروحية، بينما لوح لهما الساكنان الجديدان للبيت الأبيض أثناء مغادرتهما إلى قاعدة أندروز.
وقبل المغادرة، ترك بايدن رسالة لخلفه في درج المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في تقليد يتبعه الرؤساء الأميركيون منذ عهد رونالد ريغان في عام 1989.
وأكد بايدن أنه ترك رسالة استمرارا لهذا التقليد من دون أن يكشف عن محتواها.
ومنذ عام 1989، اعتاد شاغل البيت الأبيض المنتهية ولايته أن يترك رسالة مكتوبة بخط اليد لمن سيخلفه في السلطة. (الحرة)
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