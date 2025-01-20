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عربي-دولي

884 مليار دولار داخل صورة في حفل تنصيب ترامب

Lebanon 24
20-01-2025 | 18:05
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أظهرت صورة التقطت خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، 4 شخصيات من أشهر الأثرياء في العالم معا في لقطة واحدة.

وظهر في الصورة كل من مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" و"سبيس إكس"، وجيف بيزوس مؤسس "أمازون"، وساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، خلال تنصيب ترامب في مبنى الكابيتول.
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وأثارت الصورة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ركزت بشكل رئيسي على ثروات الشخصيات في الصورة، حيث قدّرها كثيرون بناء على تقارير مالية بأنها تصل إلى 884 مليار دولار أميركي.

ووصف كثيرون الصورة بأنها قد تكون "الأغلى في العالم"، بينما علّق آخرون قائلين: "884 مليار دولار في صورة!".
ووفق تقارير وتقديرات مالية، تبلغ ثروة زوكربيرغ 211 مليار دولار، بينما تقدّر ثروة بيزوس بـ239 مليار دولار، و1.3 مليار بالنسبة لبيتشاي، في حين تبلغ قيمة ثروة ماسك 433 مليار دولار.

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.

وفي خطاب التنصيب، قال ترامب إن الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".

وأضاف أنه لن يسمح لأحد باستغلال أميركا، مؤكدا أنه: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".
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