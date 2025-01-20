Advertisement

عربي-دولي

ارتكبوا أعمال عنف.. ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1309210-638730381751436314.jpg
Doc-P-1309210-638730381751436314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول شباط 2024.
Advertisement

وسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، ذكر موقع "والا نيوز" نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ أنه من المتوقع أن يرفع ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بعد تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة: "أعتقد أن عملنا معا من جديد سيرتقي بالتحالف الأميركي الإسرائيلي إلى قمم عظيمة".

وتابع "بالنيابة عن شعب إسرائيل، أريد أيضا أن أشكرك على جهودك في المساعدة في تحرير الرهائن الإسرائيليين".

وأكد على التطلع "إلى العمل معك على إعادة الرهائن المتبقين وتدمير قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها السياسي في غزة وضمان ألا تشكل غزة أبدا تهديدا لإسرائيل من جديد".

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية، بأن هناك خططا لزيارة نتنياهو لواشنطن والاجتماع مع ترامب.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الاجتماع بين نتنياهو وترامب سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو وترامب سيناقشان تطبيع العلاقات بين إسرائيل واالسعودية، والبرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار الجاري بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة الرهائن". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:55 | 2025-01-21
01:48 | 2025-01-21
01:41 | 2025-01-21
01:30 | 2025-01-21
01:22 | 2025-01-21
01:18 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24