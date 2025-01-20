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عربي-دولي

ماسك يُثير الجدل من جديد.. ايماءة بدت شبيهة بتحية نازية تُفجر زوبعة

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:45
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من جديد، أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي بات من أقرب المقربين للرئيس الأميركي دونالد الجدل.

فبعدما فجر غضب العديد من الدول الأوروبية، أثار رئيس تسلا وسبايس إكس، جدلاً واسعا على مواقع التواصل، خلال مراسم تنصيب ترامب مساء أمس الإثنين.

أما السبب فإيماءة بدت شبيهة بتحية نازية، وذكّرت بالزعيم النازي أدولف هتلر.

فخلال كلمة ألقاها، على مسرح "كابيتال وان أرينا" في واشنطن، قبيل وصول الرئيس الأميركي، شكر ماسك المؤيدين على دعمهم لهذا التغيير العظيم في البلاد، ثم وضع يده اليمنى على قلبه ورفعها إلى الأعلى قائلا: "قلبي معكم"، قبل أن يكرر الإيماءة مرة أخرى.

لتشتعل التكهنات على منصة إكس، وينتشر الفيديو كالنار في الهشيم.

أول رد لماسك
ففيما اعتبر بعض المغردين أن الإيماءة تشبه التحية النازية، رأى آخرون أنها مجرد تحية في لحظة حماسية لا أكثر.

بدورها دخلت منظمة "ADL " اليهودية على الخط، وعلقت على تصرف ماسك.

إذ رأت في تغريدة على حساتبها في إكس اليوم الثلاثاء، أن ماسك قام بلفتة غريبة بالفعل في لحظة حماسية، إلا أنها نفت أن تكون تحية نازية.
 
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فيما علق مالك منصة إكس على التغريدة بشكل غامض، مكتفيا بشكر المنظمة، كاتبا "شكرا لكم"، مرفقا تعليقه بوجه ضاحك.

علما أن ماسك لم يقدم ماسك أي تفسير لتصرفه، في البداية، لكنه شارك عبر "إكس" لقطات لكلمته وللإيماءة المثيرة للجدل.

وقبيل أداء ترامب لليمين الدستورية، أعرب ماسك عن حماسه لما وصفه بـ"عودة الملك".

وكان ماسك تعرض في نوفمبر من العام الماضي لموجة انتقادات لاسيما من قبل الإسرائيليين، بعدما دعا تل أبيب إلى رد بلطف على حماس في قطاع غزة، معتبرا آنذاك أن تطبيق سياسية العين بالعين والسن بالسن تفاقم الوضع سوءا.

إلا أنه سرعان ما تراجع لاحقاً، وزار إسرائيل معرباً عن دعمه التام لها.

يذكر أن موقع إكس (تويتر سابقا) كان حظر حساب ترامب بعد أعمال الشغب التي اندلعت في 6 كانون الثاني 2021.

لكن ماسك أعاد تفعيل الحساب عندما استحوذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في عام 2022.(العربية)

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