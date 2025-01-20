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قبعتها حجبت عينيها بالكامل.. ما سرّ مظهر ميلانيا ترامب خلال حفل التنصيب؟

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:52
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خطفت أناقة ميلانيا ترامب الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة رغم عدم اعتمادها على علامات تجارية معروفة.

تمت خياطة ملابس السيدة الأولى يدويا في مدينة نيويورك واعتمدت على المصممين الأميركيين آدم ليبس، وإريك غافيتس.
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وأضافت القبعة الواسعة لمسة مختلفة للغاية على مظهر زوجة الرئيس على الرغم من أنها حجبت عينيها بالكامل.

وقال ليبس إنه "كان شرفا لمرسمي في نيويورك أن يصمم لميلانيا ملابس لتقليد يجسد جمال الديمقراطية الأميركية، وأن زيها كان نتاجا لأفضل الحرفيين في أميركا".

أعرب غافيتس أيضا عن فخره بإبداعه المصنوع يدويا، والذي صنعه بنفسه، وقال إن 8 بالمئة فقط من الخياطة اليدوية على القبعة كانت مخيطة آليا.

وأضاف: "لم تلمسها أيد أخرى قبل أن يتسلمها هيرفي بيير، مصمم أزياء ميلانيا الشخصي".

وتخلت السيدة الأولى عن تقليد لباس لون مشرق من أجل التميز عن الآخرين، وبدلا من ذلك، استلهمت ميلانيا أسلوب بيوت الأزياء الراقية الأوروبية واختارت البساطة أحادية اللون.
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