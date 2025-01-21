ظهرا بلقطات رومانسية... شاهدوا رقصة ترامب وميلانيا في حفل تنصيبه رئيسا لاميركا

تشارك الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب الرقصة الأولى في حفل تنصيبه في واشنطن.



وألقى الرئيس الأميركي كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حيث أدلى بتصريحات متعددة تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية التي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية.

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