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عربي-دولي

ظهرا بلقطات رومانسية... شاهدوا رقصة ترامب وميلانيا في حفل تنصيبه رئيسا لاميركا

Lebanon 24
21-01-2025 | 00:25
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تشارك الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب الرقصة الأولى في حفل تنصيبه في واشنطن.

وألقى الرئيس الأميركي كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حيث أدلى بتصريحات متعددة تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية التي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية.
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وفي وقت سابق، أشاد ترامب بابنه بارون "طويل القامة" باعتباره صاحب الاستراتيجية للظهور في بودكاست جو روغان لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنًا. (CNN)

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