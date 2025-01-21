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عربي-دولي

بينهم جنرال وصفه بالفاشي.. ترامب يقيل ألف موظف بإدارة بايدن

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:22
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في ما يشبه الانتقام من قرار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب أنه أقال الجنرال السابق مارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية.

وأوضح ترامب ف يتعليق على منصته تروث سوشيال اليوم الثلاثاء أن فريقه يعمل على إقالة أكثر من ألف موظف تم تعيينهم خلال عهد بايدن.
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كما أشار إلى أن تلك الإقالات تأتي بسبب عدم توافق هؤلاء الموظفين مع رؤيته "لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وفق تعبيره

فيما كشف عدد من الجمهوريين على على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإقالات شملت الشيف الشهير خوسيه أندريس والجنرال مارك ميلي

عفو بايدن عن ميلي
أتت تصريحات ترامب بعد ساعات على إصدار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أمس الاثنين، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول ، وذلك في استخدام غير عادي لسلطاته الرئاسية في ساعاته الأخيرة للحماية من "انتقام محتمل" من قبل إدارة ترامب المقبلة.

وجاء قرار بايدن بعدما حذر ترامب من قائمة أعدها مسبقا مليئة بمن ناصبوه العداء سياسيا أو سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.
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