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عربي-دولي
إيران تبدأ مناورات قرب حدودها مع العراق
Lebanon 24
21-01-2025
|
01:13
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أعلن الجيش الإيراني أن قواته البرية ستبدأ مناورات اليوم الثلاثاء بالمنطقة العامة لمدينة قصر الحدودية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد، ستستمر 9 أيام.
ودعا حاكم مدينة قصر شيرين محمد نجفي أهالي المناطق الحدودية الغربية لكرمانشاه إلى التعاون والامتناع عن السفر الى المناطق المخصصة للمناورات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الخطط والقيود المحتملة في الأيام المقبلة من خلال بيانات رسمية.
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وقال رئيس مجلس توفير الأمن في المدينة إن هدف هذه المناورات هو تعزيز الجاهزية العسكرية وإظهار القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتعزيز أمن المنطقة.
وأضاف أن الرسالة الأهم للمناورات هي أن الجيش القوي إلى جانب القوات المسلحة الأخرى مستعد تماما لحماية والدفاع عن الأراضي الإيرانية لمواجهة أي نوع من التهديدات.
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