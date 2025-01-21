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عربي-دولي

أعاد التوتر الى البيت الابيض.. ما سر الزر الاحمر؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:30
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إلى جانب "التسونامي" من القرارات التنفيذية التي وقعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما إن دخل البيت الأبيض أمس الاثنين، بدا لافتاً على ما يبدو عودة "الزر الأحمر الشهير".

ولا نتكلم هنا عن "زر نووي" أو ما شابه، بل زر محبب على قلب ترامب، إذ ما إن يضغطه حتى يأتيه شرابه المفضل ألا وهو "الدايت كولا".
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فقد شوهد الزر الصغير الشهير، المخبأ داخل صندوق خشبي، على مكتب ترامب بعد حفل تنصيبه أمس، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

علما أن الرئيس السابق جو بايدن كان طلب إزالته من المكتب البيضاوي عام 2021.

فعند الضغط على الزر، يسارع العاملون في البيت الأبيض إلى الإتيان بمشروب ترامب المفضل.

قليل من التوتر
وكان ترامب قال عام 2017، إن "الجميع يشعر بالتوتر قليلاً عندما أضغط على هذا الزر".

يشار إلى أنه تقليديا، وفي كل مرة يأتي رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي يعيد تصميمه بحسب رغبته.
إذ غالبًا ما يتم استبدال السجاد والستائر واللوحات والتماثيل بعناصر أخرى في مجموعات البيت الأبيض والمكاتب الحكومية لتتناسب مع ذوق "الساكن الجديد".

فقد أعاد ترامب على ما يبدو إلى المكتب أمس صورًا لبنجامين فرانكلين وجورج واشنطن

كما شوهدت أيضًا صورة لألكسندر هاملتون، أول وزير خزانة في البلاد ومؤسس صحيفة The Post، معلقة في المكتب، بالإضافة إلى صورة الرئيس الأسبق توماس جيفرسون.

كذلك أعاد ترامب (78 عاما) تمثالا نصفيا لونستون تشرشل، كان عرضه على طاولة بجوار المدفأة خلال فترة ولايته الأولى.

واحتفظ بتمثال نصفي لمارتن لوثر كينغ جونيور كان عرضه بايدن في المكتب البيضاوي، كما عرضه هو أيضا خلال ولايته الأولى.

كما أعاد الرئيس الحالي تمثال الفنان فريدريك ريمنجتون "The Bronco Buster" إلى الغرفة
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