قضية الطيار الأردني تطل مجددا.. تعليق من عائلة معاذ الكساسبة

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عادت قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة إلى الواجهة مجددا، بعدما طالب ممثلو الادعاء في السويد، بسجن مواطن سويدي يُدعى أسامة كريم (32 عامًا)، يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وأعمال إرهابية، من ضمنها المشاركة في قتل الطيار الأردني في سوريا قبل نحو عشر سنوات.فوفقًا للادعاء السويدي، يُتهم كريم بالمشاركة مع عناصر من تنظيم داعش في إجبار الكساسبة على دخول قفص حديدي، حيث قتل حرقًا في جريمة هزت العالم، بعدما وُثّقت فظاعتها بمقطع فيديو انتشر حينها كالنار في الهشيم.علماً أن كريم، المعروف أيضًا بتورطه في هجمات إرهابية في باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016، محتجز حاليًا في فرنسا.