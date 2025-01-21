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إزالة صورة جنرال سابق خصم لترامب من مبنى البنتاغون

Lebanon 24
21-01-2025 | 02:45
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أفاد مصدر في البنتاغون بأن صورة للرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارك ميلي، الذي يعد من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب، قد أزيلت من مكانها في مقر وزارة الدفاع، عقب حفل تنصيب الرئيس الجمهوري، أمس الإثنين.
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ويتم تكريم رؤساء هيئة الأركان المشتركة المتقاعدين، بتعليق صورهم في ممر بالقرب من أحد مداخل البنتاغون، وقد أقيم حفل في وقت سابق من هذا الشهر تم خلاله تعليق صورة ميلي.

وقال المصدر إن "صورة الجنرال المتقاعد أزيلت، محيلاً الاستفسارات بهذا الشأن إلى البيت الأبيض". وتأتي إزالة الصورة بعد أن أصدر الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء ولايته عفواً استباقياً عن ميلي، ومعارضين آخرين لترامب.

وقال بايدن إنه اتخذ إجراءات لحماية ميلي وآخرين، من "الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية" في ظل الإدارة الجديدة، خاصة وأن ترامب لطالما توعد بـ "الانتقام" من خصومه السياسيين وهدد بملاحقة بعضهم جنائياً.

وأثار ميلي غضب ترامب، بعد أن نقل عنه الصحافي المخضرم بوب وودورد في كتابه "حرب" قوله إن "الرئيس الجمهوري فاشي، وشخص خطير". وكشف ميلي أيضاً أنه اتصل سراً بنظيره الصيني بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، من قبل أنصار ترامب، لطمأنة بكين بأن الولايات المتحدة "مستقرة" ولا نية لديها لمهاجمة الصين.

وكتب ترامب لاحقاً على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "في الأوقات الماضية، كانت العقوبة ستكون الموت لأشخاص مثل ميلي".
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