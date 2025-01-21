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عربي-دولي

اشتباكات محتدمة.. الجيش يتقدم بالخرطوم والدعم السريع يرد

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:01
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مع استمرار الصراع في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، في مناطق مختلفة، احتدمت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم.

واحتدمت الاشتباكات منذ ساعات في مدينة الخرطوم بحري على وقع مواجهات عسكرية متواصلة في المناطق الجنوبية منها باتجاه عمق ووسط المدينة.
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كما أضاف أن أن وحدات من الجيش مسنودة بالمدفعية أحرزت تقدما وقطعت مسافات في طريقها نحو مقر سلاح الإشارة جنوبي المدينة.

في المقابل، سعت قوات الدعم السريع الموجودة في بعض أحياء منطقة بحري القديمة إلى إعاقة تمدد الجيش بالاشتباك مع القوات المتقدمة.

تحذير ومهلة ساعات
أما في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، فدعت الدعم السريع في بيان قوات الجيش إلى المغادرة خلال 96 ساعة.

في حين قللت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش من تلك الدعوة.
فيما أعلنت القوات المشتركة لحركات دارفور مساندتها للجيش، واستعدادها لمواجهة أي محاولة جديدة من قبل الدعم السريع للاقتراب من مدينة الفاشر.

وكان نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، شدد الأسبوع الماضي، بعد استعادة مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، على أن الطريق لاستعادة العاصمة بات مفتوحاً.
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