هذا ما قالته الصحف العالمية عن تنصيب ترامب

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مثل حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى، أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحف الغربية.وفيما يلي نستعرض بعض ما نشرته الصحف الغربية على صفحاتها الرئيسية حول هذا الموضوع:صحيفة Les Echos الفرنسية على غلافها صورة لترامب وعنونت: "ترامب، الموسم الثاني".صحيفة publico البرتغالية عنونت: "انحدار أميركا قد انتهى".صحيفة ABC الإسبانية عنونت: "عالم ترامب الجديد".صحيفة irish daily star نشرت صورة لترامب خلال أدائه القسم وعنونت: "ساعدنا يا الله".صحيفة Financial Times البريطانية كتبت: "العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن".صحيفة daily telegraph البريطانية نشرت صورة لترامب وهو يرقص وكتبت: "لقد عدت يا عزيزي".صحيفة liberation الفرنسية: "تنصيب ترامب.. عقوبة الكابيتول".صحيفة morning star الأميركية عنونت: "عودة أحمق القرية".يذكر أن حفل تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة الـ47 أقيم مساء أمس الاثنين في واشنطن العاصمة، وقد ركز في خطابه على "أميركا أولا". (روسيا اليوم)