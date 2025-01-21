Advertisement

عربي-دولي

هذا ما قالته الصحف العالمية عن تنصيب ترامب

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1309333-638730542564625829.jpg
Doc-P-1309333-638730542564625829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مثل حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى، أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحف الغربية.

وفيما يلي نستعرض بعض ما نشرته الصحف الغربية على صفحاتها الرئيسية حول هذا الموضوع:
Advertisement

صحيفة Les Echos الفرنسية على غلافها صورة لترامب وعنونت: "ترامب، الموسم الثاني".

صحيفة publico البرتغالية عنونت: "انحدار أميركا قد انتهى".

صحيفة ABC الإسبانية عنونت: "عالم ترامب الجديد".

صحيفة irish daily star نشرت صورة لترامب خلال أدائه القسم وعنونت: "ساعدنا يا الله".

صحيفة Financial Times البريطانية كتبت: "العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن".

صحيفة daily telegraph البريطانية نشرت صورة لترامب وهو يرقص وكتبت: "لقد عدت يا عزيزي".

صحيفة liberation الفرنسية: "تنصيب ترامب.. عقوبة الكابيتول".

صحيفة morning star الأميركية عنونت: "عودة أحمق القرية".

يذكر أن حفل تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة الـ47 أقيم مساء أمس الاثنين في واشنطن العاصمة، وقد ركز في خطابه على "أميركا أولا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-01-21
06:46 | 2025-01-21
06:42 | 2025-01-21
06:29 | 2025-01-21
06:20 | 2025-01-21
06:15 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24