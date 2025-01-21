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عربي-دولي
الصين تبدي استعدادها لاستقبال ترامب في زيارة محتملة
Lebanon 24
21-01-2025
|
04:20
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أكد متحدث الخارجية الصينية، جو جياكون، استعداد بلاده للحفاظ على التواصل وتعزيز التعاون مع واشنطن تحت القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين وعلى أساس مبادئ الاحترام المتبادل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جياكون يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين قد وجهت دعوة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الصين.
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وقال جياكون: "الصين مستعدة للحفاظ على التواصل وتعزيز التعاون مع واشنطن".
يُذكر أن ترامب كان قد صرح سابقا بأنه قد يزور الصين في عام 2025 إذا تلقى دعوة رسمية.
وأضاف المتحدث الصيني: "إن الصين مستعدة، بالتعاون مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، وتحت القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين، وعلى أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للطرفين، للحفاظ على التواصل، وتعزيز التعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب، ودعم التقدم الإضافي في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من نقطة انطلاق جديدة".ي
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