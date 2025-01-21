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عربي-دولي

العراق: نتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع أميركا

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:21
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مهنئاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنصيبه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي.
وشدد في بيان اليوم الثلاثاء على أن الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.
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كما أشار إلى أنها "تسعى إلى تفعيل وتوسعة تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، مع احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
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