ما هي أول وجبة تناولها ترامب كرئيس؟

بعد ساعات قليلة من تنصيبه رئيساً تناول دونالد ترامب أول وجبة غداء، وتضمنت القائمة المقبلات من مناطق الشمال الشرقي والحلوى من الغرب الأوسط.

فقد توجه ترامب بعد حفل التنصيب إلى مبنى الكابيتول لحضور مأدبة غداء استضافتها اللجنة المشتركة للكونغرس، وهي أول مأدبة غداء تنصيب منذ عام 2017، حيث تم إلغاء حدث عام 2021 وسط جائحة فيروس كورونا.

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وتضمنت قائمة الطعام وجبة من ثلاثة أطباق مع المأكولات البحرية وطبق رئيسي من اللحوم والحلوى، وفق تقرير نشرته "نيوزويك".



وكانت أول وجبة لترامب عبارة عن كعكة سرطان البحر من تشيسابيك مع صلصة الطماطم وصلصة الغار والخضروات المخللة والرومانسكو والشبت وزيت الثوم المعمر.



أما بالنسبة للطبق الرئيسي، تناول ترامب شرائح اللحم من أوماها. ورافق ذلك شريحة لحم الضلع من لحم الأنغوس الجزر والبروكلي وصلصة الكمأة بالنبيذ الأحمر وبطاطس غراتان.

وبالطبع، لن تكتمل أي وجبة رئاسية بدون حلوى. وقبل إنهاء الغداء، تم تقديم فطيرة التفاح المثلجة من مينيسوتا لترامب والحضور الآخرين مع الآيس كريم بالكريمة الحامضة والكراميل المملح.



وتم الترحيب بالضيوف بكأس من الشراب الفوار من نيو مكسيكو، ويأتي كل طبق مع شراب خاص به: شاردونيه من مونتيسيلو بولاية فرجينيا، وكابيرنت سوفينيون من وادي نابا، كاليفورنيا ومزيج فوار طبيعي من مقاطعة سونوما، كاليفورنيا، على التوالي. (العربية)