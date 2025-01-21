رسالة تركها بايدن في البيت الأبيض.. كيف اكتشفها ترامب؟

عثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رسالة وداع من سلفه جو بايدن في المكتب البيضاوي، بعد أن ذكره أحد الصحفيين بالبحث عنها.

وأثناء التوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية، سأل أحد المراسلين عما إذا كان بايدن قد كتب إليه، مما دفع ترامب إلى فحص أدراج المكتب.



وقال: "ربما، انتظروا ألا يتركونها في المكتب". وبالفعل عثر على الرسالة ورفعها ليكشف أنها موجهة إلى الرقم "47"، مما يدل على منصبه باعتباره الرئيس السابع والأربعين.



وقال قبل أن يضعها جانبا: "ربما ينبغي لنا جميعا أن نقرأها معا"، ليعيد ويقول إنه سيقرأها بنفسه قبل أن يشاركها علنا.



ثم شكر الصحافي "بيتر" الذي وجه إليه السؤال قائلا: "شكرا بيتر.. ربما كانت ستمر أشهر قبل أن أعثر عليها". (روسيا اليوم)